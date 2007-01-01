Личная история: как работа на «Фуяо» изменила жизнь калужской семьи

Манакины работают с самого открытия китайского предприятия.

Завод по производству автомобильных стёкол «Фуяо Стекло Рус» открылся в Калуге в 2013 году. Сейчас здесь трудится около 600 человек. Калужане приходят сюда семьями: стабильность на иностранном предприятии играет большую роль. А молодёжь находит здесь своё счастье.

Одними из первых на «Фуяо» устроились Сергей Манакин и его дочь Марина, которая тогда только закончила школу.

Познакомилась с будущим мужем

— На «Фуяо» я работаю уже 12 лет, пришла сразу после школы, тогда мне только исполнилось 18, — ​говорит Марина. — ​Отец в то время искал работу и обратил внимание на только что открывшееся китайское производство, объяснил мне, что важна стабильность, что автостекло всегда будет пользоваться спросом. Автокластер в Калуге интенсивно развивался, работать в технопарке «Грабцево» было престижно. И мы пришли на собеседование на «Фуяо». Нас взяли. Завод только начинал работать, тогда всех брали операторами линии. Опыта у меня не было, но я быстро вникла в процесс. Затем в течение пары лет на «Фуяо» стали открывать другие должности и перераспределять людей. Сейчас я работаю в офисе управления цеха, занимаюсь документооборотом.

На «Фуяо» Марина не только нашла интересную работу, но и познакомилась со своим будущим мужем Андреем. В 2016 году он пришёл на завод после армии, устроился оператором на линию. Марина говорит, что это была любовь с первого взгляда. В 2018 году они поженились. В семье родилась дочка Маша, сейчас ей 5 лет. Андрей и Марина продолжают работать на «Фуяо». Марина заочно получила профессию экономиста, но менять пока ничего не собирается: на «Фуяо» её все устраивает. Любит завод за стабильность, доброжелательные отношения между коллегами, комфортную атмосферу. На работу идёт с радостью.

— Зарплата хорошая, каждый год нам добавляют премию, бонусы, это тоже большое преимущество, — ​добавляет Марина, — ​И в плане развития есть перспективы. Это китайское предприятие, здесь важны личные способности, качества, а не корочка с высшим образованием. У нас бригадиры, начальники участков — ​бывшие операторы линии, которые хорошо зарекомендовали себя, проявили лидерские, управленческие качества. И с китайскими сотрудниками мы быстро нашли общий язык. Сначала жестами объяснялись, а потом они какие-то русские слова выучили, а мы ​китайские. Понимаем друг друга без проблем.

Ни разу не задержали зарплату

Полностью поменялась жизнь и у отца Марины, Сергея Манакина. До того, как Сергей пришёл на «Фуяо», он 17 лет отработал в милиции, потом пять лет ​на временной работе в частной компании. Теперь он — ​один из опытных специалистов на «Фуяо». По словам Сергея, за время работы у него даже взгляды на жизнь изменились, он стал более серьёзным, ответственным. И учит китайский, ему это интересно.

— На «Фуяо» я с самого открытия завода, — ​рассказывает Сергей. —Устроился ремонтником пресс-форм и работаю на этой должности уже 12 лет. Работа ответственная: от состояния пресс-форм зависит качество всех стёкол, которые мы делаем. Когда устраивался на китайский завод, у меня было много предрассудков. Но оказалось, что китайцы образованные, вежливые, общительные люди, не ругаются, каждый чётко выполняет свою работу. Мой китайский напарник всегда улыбается, не дергает меня, не указывает. Он спокойно научил меня всему, а теперь сам иногда подходит, спрашивает у меня совета. С напарником мне повезло. Работаем вместе 12 лет, с полуслова понимаем друг друга, можно и не объяснять ничего.

Могу сказать хорошее про завод: ​за все 12 лет, что мы с дочерью здесь работаем, ни разу не задержали зарплату ни при каких обстоятельствах, даже во время ковида, кризиса и т. д. Это большой плюс. Сейчас идут навстречу нам, делают мотивационные надбавки, премию увеличивают. Я доволен, у меня всё стабильно. Работа нравится, я ее хорошо знаю, надо мной никто не стоит. Живу на Правом берегу, пользуюсь служебным автобусом. Раньше был один рейс, мы попросили добавить ещё, так как Правый берег разросся, людей много стало ездить. Нам пошли навстречу, сделали два маршрута. Иногда я ездил на работу с Правого берега на велосипеде — ​17, 5 км до завода, у меня уходило 1 час 20 мин. — 1 час 40 мин., может, это кому-то пригодится.