Калужане увеличили число заявок на конкурс «Моя страна – моя Россия»

Подведены итоги заявочной кампании конкурса «Моя страна — моя Россия», организованного платформой «Россия — страна возможностей», сообщили в пресс-службе Правительства Калужской области в понедельник, 19 мая.

В новом сезоне свои предложения выдвинули более 74 тысяч человек. Из них 242 — жители Калужской области, что на 5% больше, чем в прошлом году.

Основная часть участников – это молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Они предлагают свои проекты в 13 номинациях, охватывающих самые разные темы – от цифровизации образования до сохранения историко-культурного наследия.

Проекты проходят заочную экспертизу до 26 мая. По итогам отберут 300 финалистов, которые представят свои проекты перед федеральными экспертами.

Победители смогут получить гранты до 1,5 млн рублей от Росмолодёжи.

Награждение состоится на Петербургском международном экономическом форуме.

Подробности – в официальном сообществе конкурса ВКонтакте.