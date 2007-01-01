В Калуге прошёл патриотический урок о космонавтах

В регионе продолжается серия мероприятий, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках акции «Знания» лекторы рассказали о связи космонавтики и военной истории школьникам, студентам, государственным и муниципальным служащим, а также всем, кто интересуется историей. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Калужской области в четверг, 15 мая.

Особый интерес вызвал онлайн-урок «Космонавты — дети и герои войны», организованный вместе с ГМИК им. К.Э. Циолковского. Более 600 школьников узнали о детстве Юрия Гагарина, Германа Титова и других покорителей космоса, увидели землянку, где жила семья Гагарина во время оккупации.

Часть урока посвятили участию космонавтов в войне.Так, речь шла о космонавте, дважды Герое Советского Союза Георгии Береговом. Он совершил 185 боевых вылетов, участвовал в сражении на Курской Дуге и освобождении Европы.

Председатель регионального отделения Общества «Знание» Максим Казак отметил важность таких мероприятий и заявил о планах продолжить их в рамках летней оздоровительной компании и нового учебного года.

С начала 2025 года в регионе прошло более 100 патриотических мероприятий, организованных в рамках соглашения с областным правительством и при поддержке Минобрнауки.