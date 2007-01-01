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Общество

Победителей всероссийского конкурса «Семья года» наградили в Калуге

Дмитрий Ивьев
21.05, 09:15
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21 мая об этом рассказал министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов.

На торжественную церемонию были приглашены 86 многодетных семей из 26 районов региона. Конкурс проводился по девяти номинациям — от трудовых династий и спортивных достижений до семейных увлечений и ведения сельского хозяйства.

Победители и призеры конкурса получили ценные подарки, а также памятные сувениры в знак признания их вклада в укрепление семейных ценностей и традиций в регионе.

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