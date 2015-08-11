Около тысячи жителей Калуги уже зарегистрировались на Зелёный Марафон-2025

12-й Зелёный Марафон пройдёт 31 мая в преддверии Дня защиты детей

В Калуге восьмой раз пройдет забег, организованный Сбером и благотворительным фондом «Вклад в будущее». Местом проведения станет набережная Яченского водохранилища. Взрослые и подростки в этом году пробегут 4,2 км – одну десятую марафона, а дети – 420 м. Для любителей спортивной ходьбы предусмотрена дистанция 4,2 км.

Гостей Зелёного Марафона ждёт насыщенная программа: концерты, экологические акции и спортивно-развлекательные мероприятия для всей семьи. По предварительным данным, в забеге примут участие более 1000 человек. Наиболее популярной дистанцией среди зарегистрированных калужан остаётся 4,2 км – на неё приходится 60% поданных заявок.

Перед стартом марафона рассказываем о семейных активностях от компаний-партнёров. В этом году гости мероприятия смогут присоединиться к зажигательной разминке от сети фитнес-клубов «Атмосфера», сдать нормативы ГТО, побороться за звание самого меткого в турнире по дартсу, а также принять участие в соревнованиях по перетягиванию каната. Праздничную атмосферу на Зелёном Марафоне в Калуге помогут создать партнёры Сбера. Каждый желающий сможет познакомиться с продукцией под брендом «Иван Поле». Компания специализируется на производстве продуктов здорового и функционального питания. Кроме того, компании «СОЮЗСНАБ» и ООО «Каскад-Энергоcбыт» подготовили для всех гостей памятные подарки. Участники и болельщики смогут сделать моментальное фото на память и запечатлеть яркие эмоции от праздника.

В мобильном пункте можно будет проверить зрение у специалистов клиники МТК «Микрохирургия глаза» и оформить медицинскую справку с прохождением ЭКГ для участия в забегах у специалистов Клиники Фомина. Кроме того, данный партнёр подготовил для всех участников забега приятный бонус — 10 000 баллов, которые можно использовать для оплаты до 25% стоимости приёма с 1 июня по 1 июля 2025 года.

Для самых юных гостей праздника организаторы подготовили отдельную программу с аниматорами и конкурсами. А самых активных болельщиков ждут призы от СберПрайм и партнёров мероприятия - болельщики смогут выиграть специальные призы, включая подарочные сертификаты в спортивно-оздоровительный комплекс «Калужские Термы», батутный центр «Невесомость», эко-парк «Биосфера», а также в сеть детских развлекательных центров «Рикки-Тикки».

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Зелёный Марафон в Калуге проходит при поддержке наших партнеров, которые подготовили богатую программу с мастер-классами, конкурсами и призами. В этом году у нас более 20 компаний-партнеров. Спасибо им за активное участие и поддержку – с их помощью наше мероприятие станет ещё интереснее и ярче. Присоединяйтесь к нам на Зелёном Марафоне и проведите весело время с семьей».

Зелёный Марафон носит благотворительный характер — при регистрации можно сделать добровольное пожертвование. Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями.

В этом году забег проходит при поддержке СберПрайма. Все участники «СберПрайм Зелёного Марафона» защищены от травм в СберСтраховании на всё время мероприятия. Страховая сумма — 500 тыс. рублей. Если с бегуном что-то случится, ему нужно обратиться в медицинскую зону, оборудованную на маршруте. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации.

Регистрация на забег открыта до 26 мая включительно. Участие в «Зелёном Марафоне» бесплатное, подать заявку и узнать более подробную информацию можно на сайте мероприятия.