Стаю волков заметили в калужском лесу

Животные попали на запись фотоловушки в заповеднике «Калужские засеки».

Там отмечают, что волки редко попадают на видео.

- В начале ролика пробегают три волка — это молодые волки, переярки, проверяющие дороги своего семейного участка в поисках добычи и собратьев, - рассказала 21 мая старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Дальше более спокойно, пока не замечают камеру, проходят два волка — это взрослая пара, впереди идёт матёрый самец, за ним — беременная волчица, которой скоро уже рожать.

Она пояснила, что у волков длинные суточные маршруты, надо не только искать добычу, но и проверять запаховые территориальные метки, следить за возможным появлением чужаков и контролировать участок обитания семейной группы.