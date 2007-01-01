Жители Малоярославецкого района бьют тревогу из-за разрастающейся мусорной свалки

В среду, 21 мая, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя из деревни Лисенки.

- Добрый день! Свалка разрастается вокруг контейнера! Многие местные жители, считают это нормой и скидывают мусор в овраг, даже когда контейнер пуст! Я отправлял заявление через госуслуги - результат всегда один - нет денег.Даже просто установить стенд о том, что нельзя так делать - нет денег. А свалка разрастается, скоро превратился в полигон для мусора!!!