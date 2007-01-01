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Общество

Калужанам помогут бороться с кибермошенниками через Госуслуги

Дарья Джуманова
21.05, 08:53
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На портале Госуслуг запущен сервис «Жизненная ситуация», который поможет пользователям защититься от интернет-мошенников. Об этом сообщили в правительстве Калужской области во вторник, 20 мая.

Сервис полезен как жертвам мошенников, так и тем, кто хочет повысить цифровую грамотность. Он объединяет различные инструменты защиты: блокировку кредитов, проверку кредитной истории, данных о SIM-картах, а также позволяет пожаловаться на вредоносные сайты. Есть и инструкции на случай утечки паролей.

Сервис включает интерактивную карту с отделениями МФЦ для обращения за помощью. Также доступен каталог популярных схем обмана и тест на цифровую грамотность с возможностью записи на курсы по кибербезопасности.

Проект реализован в рамках федерального проекта «Государство для людей» и нацпроекта «Экономика данных».

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