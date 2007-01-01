Калужане ждут новую школу на Правобережье, но подрядчика все нет

В понедельник, 19 мая, местная жительница задала вопрос губернатору под его публикацией в социальной сети.

- Здравствуйте, Владислав Валерьевич! А за школу на Комфортной не стыдно? Тоже обязанность Министерства Образования была контролировать. А школы как были, так и есть переполнены. Даже ни слова, не намека на ситуацию со строительством, - написала Екатерина.

- Здравствуйте. Контроль, к сожалению, не может восполнить ресурсы подрядчика и компенсировать его готовность к организации строительства. Сейчас идет работа над тем, чтобы на Комфортной появился новый подрядчик, который смог бы завершить стройку школу. Рассматриваются также другие участки для строительства школы на Правобережье. Мы приложим все усилия, чтобы в этой части Калуги как можно скорее появилось новое здание школы, - прокомментировали в министерстве образования и науки региона.

Напомним, о необходимости смены подрядчика на этом объекте стало известно еще в феврале.