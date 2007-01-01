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Общество

Калужанам устроили грязевые ванны под домом

Дарья Джуманова
20.05, 15:18
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Жительница Анненок пожаловалась на проблему в комментариях под постом городского головы Дмитрия Денисова в пятницу, 16 мая.

Она рассказала, что вода стоит под её домом уже почти три недели.

- Кто-то может сказать конкретные сроки, когда все сделают и закопают траншею. Вишневского 2. Почему не откачивают воду? - написала Наталья.

- Здравствуйте. Приносим извинения за временные неудобства. Специалисты завершат работы в течение двух недель. По результатам вернемся с ответом, - сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

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