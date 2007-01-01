Житель Людиново открыл сварочную мастерскую благодаря соцконтракту

Андрей Степичев пришел к специалистам соцзащиты за оформлением пособия для многодетных родителей, а получил поддержку на развития бизнеса, сообщили 20 мая в Минтруда Калужской области.

- Социальный контракт позволил мне приобрести качественное оборудование для развития своего дела, - прокомментировал мужчина. - До этого я работал на предприятиях города, а недавно оформил самозанятость – решил открыть свою сварочную мастерскую.

Теперь людиновец ремонтирует детали и изготавливает конструкции и мебель в стиле «лофт».