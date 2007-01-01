В Калуге разрушился участок дороги в районе Турынино
В понедельник, 19 мая, местный житель опубликовал фото в соцсетях под постом губернатора Владислава Шапши.
На снимке заметно, что укрепленный склон на обочине дороги серьезно поврежден.
-Здравствуйте. На этом участке автодороги уже началась разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту с устройством тротуаров. Планируем летом сделать смету, после чего будем определять источник финансирования на восстановительные работы, - сообщили в горуправе.