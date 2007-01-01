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Общество

В Калуге разрушился участок дороги в районе Турынино

Дарья Джуманова
20.05, 14:51
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В понедельник, 19 мая, местный житель опубликовал фото в соцсетях под постом губернатора Владислава Шапши.

На снимке заметно, что укрепленный склон на обочине дороги серьезно поврежден.

-Здравствуйте. На этом участке автодороги уже началась разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту с устройством тротуаров. Планируем летом сделать смету, после чего будем определять источник финансирования на восстановительные работы, - сообщили в горуправе.

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