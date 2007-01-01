Владислав Шапша рассказал известной телеведущей о любви калужан к детям
Юлия Барановская в нашем регионе снимает одну из серий проекта «Большие семьи большой страны», рассказал 20 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша.
В проекте рассказывают о передовых регионах страны, где многодетность стала.
Как отметил глава региона, Калужская область является лидером в ЦФО по многодетным семьям.
- Мы одни из первых в стране стали принимать меры поддержки для многодетных семей на уровне региона, - подчеркнул Шапша.
Он познакомил Барановскую с калужскими семьями Петровых, в которой 9 мая родился шестой ребенок, и Фирсовых, которые воспитывают пятерых детей.