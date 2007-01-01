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Общество

Владислав Шапша рассказал известной телеведущей о любви калужан к детям

Дмитрий Ивьев
20.05, 14:00
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Юлия Барановская в нашем регионе снимает одну из серий проекта «Большие семьи большой страны», рассказал 20 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В проекте рассказывают о передовых регионах страны, где многодетность стала.

Как отметил глава региона, Калужская область является лидером в ЦФО по многодетным семьям.

- Мы одни из первых в стране стали принимать меры поддержки для многодетных семей на уровне региона, - подчеркнул Шапша.

Он познакомил Барановскую с калужскими семьями Петровых, в которой 9 мая родился шестой ребенок, и Фирсовых, которые воспитывают пятерых детей.

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