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Общество

В Калуге назвали сроки возобновления движения на перекрытых улицах

Дарья Джуманова
20.05, 14:19
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Во вторник, 20 мая, под постом губернатора в социальной сети появилась жалоба местной жительницы на дорожную ситуацию в городе.

- Что у нас с движением по городу, на Смоленку проезд закрыли, на Гагарина дорожные работы перекрыли полосу в пробке стоишь три часа, утром поворот на Анненки тоже стоишь проезжают четыре машины, пробка до обхода, неужели нельзя наладить движение, - пишет Екатерина.

- В процессе ремонта дороги действительно образуются затруднения, но они временные. Если позволит погода, то работы на ул. Гагарина планируем закончить ночью, но в виду неустойчивой погоды сроки могут, к сожалению, сдвинуться. Смоленская улица перекрыта в целях безопасности. По окончанию работ движение будет нормализовано, - ответили в горуправе.

Напомним, с понедельника, 19 мая, Правый берег и улица Гагарина оказались в пробках из-за дорожных работ.

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