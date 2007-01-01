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Общество

Артамонов высказался о депортации мигрантов

Дмитрий Ивьев
20.05, 12:23
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По мнению сенатора от Калужской области, за отправку иностранцев на родину должны платить их работодатели.

- В настоящее время в России действует такой порядок привлечения иностранных работников, при котором работодатели заявляют потребность в определенной численности мигрантов, однако расходы на депортацию, в случае каких-либо нарушений, произведенных ими, несет государство, - уверен Артамонов. - Такая система недопустима.

Этот вопрос обсуждался на заседании комитета в Совете Федерации.

- Предложил обратиться к международному опыту и внести в законодательство изменения, при которых работодатель будет заявлять определенное количество мигрантов, которое ему требуется для работы, и за каждого из них он станет вносить определенную сумму на специальный счет, - рассказал сенатор.

Деньги в случае необходимости будут тратить на депортацию.

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