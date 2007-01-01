В Калуге проектируют колонию на 3000 заключенных
Во вторник, 20 мая, об этом сообщил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции Константин Чуйченко.
При этом идет работа над снижением стоимости проекта.
Как сообщил Чуйченко агентству ТАСС, идет поиск архитектурных, планировочных и технологических решений. Обеспечивать безопасность собираются не бетоном и арматурой, а современными материалами.
Министр отметил, что большая колония в Калуге практически закроет потребности региона в следственных изоляторах и местах лишения свободы. После этого может остаться лишь еще один следственный изолятор в Малоярославце с лимитом 400-500 человек.
В Минюсте полагают, что учреждения объединенного типа позволят сократить расходы на содержание на 25-30%.