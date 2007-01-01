«Губернаторский дневник»: начался прием заявок

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» совместно с администрацией губернатора Калужской области проводит образовательный конкурс «Губернаторский дневник».

Третий раз в регионе лучшие ученики школ получат возможность принять награды из рук губернатора.

Документы от участников уже начали поступать. Отправить их нужно не позднее 22 мая. Подробнее об условиях – здесь.

Участие в акции «Губернаторский дневник» доступно для всех учеников 2-11 классов школ Калужской области.