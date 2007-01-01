Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество «Губернаторский дневник»: начался прием заявок
Новость дня Общество

«Губернаторский дневник»: начался прием заявок

Дмитрий Ивьев
20.05, 11:48
0 270
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» совместно с администрацией губернатора Калужской области проводит образовательный конкурс «Губернаторский дневник».

Третий раз в регионе лучшие ученики школ получат возможность принять награды из рук губернатора.

Документы от участников уже начали поступать. Отправить их нужно не позднее 22 мая. Подробнее об условиях – здесь.

Участие в акции «Губернаторский дневник» доступно для всех учеников 2-11 классов школ Калужской области.

Официальный партнер проекта

Новости по тегу
губернаторский дневник
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkR0R2N0cm1JMmVkSHY4SHowZnR1WUE9PSIsInZhbHVlIjoiUFNaZDJYOWdYOHVBTVN1WWN2NTR6T2FHWWRpVkR0RVlVNkNpci9ZaU5zZDNteGFXRmF0a3FMNFdwRjB5ZUtLY0dSQnQzMzZKMjZhUHA4NWpGQzU1MExjWEZmSk9nQkpFaVVXcDdFeXA2c3Q4Mk1QdjRMN3VPRTdXU1ljbDhFQi9vTU84Q1U3bmE5SzErZG9FOUlyQWljY0twZEZsRGM4UEVsSzYvMUs2YXdKaVRxTjJtbjVBTDhVSjZzY2ZSSW41TVpJZGR5WkFUUlA1bXlLYVBqSW5XL0t1dEtXWGtEUDViU1RMZ05ma1A5OG5ZM1dkcG5vY3p3T1RPSHpBRVpxMS9mQ3RIVFFHWWlDd3FEQVVzZE1lTERRMkhOcTduem9LeExqajkrVnhxeU9DNzFBMUpwdEUvaTU0KzY5OGxCVGFpZXZFOVdST01tZE5CNEs2Tkl0ODJpUVdNYkdCU2RjRDh2SHVza2JMMnFDVHNWTlU4eUF5eXJ1a3J2NUZPc1lGa2RORXBRKzZhM1F0Zkl5b0FkeGhCRmtRcjlIa3VqOG4xdkFkOWRUWjA3S0RuVG1oSVl3TGs1WElPMUhCckF3YiIsIm1hYyI6ImY4YjQ3ZWE3ZGJiNzBjNjExNzM5Njk2YmMyOGI4NTM5YzYyOTljMDQ2NmM4OGUwMTdlNmRmY2M5MmUwYmQwY2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklRemo2aFBTUVVNd0tVREtYaG1CcUE9PSIsInZhbHVlIjoiaUwveG1FSm1Ba1FxRm5MY05sWVQ2d1hSa1hLZ2R0VnNXT2RIdXR4QXVZaDFEeVg5Z0JXQjhDVWh6bjZsbGM0VzBlTi9RYmxrZTBmVWlETG9wZk9oRG1PRVROTGRURWQ0dGxDdENrcWVYT1hncWkwUVJmcU9xbk1Tempjc3NkMkp3OFdxc2ZnM2djK3BEcStLeTZ6Yld6bnVpVVJYUU9Mb21ZMDEzTnBVbzlBTFpTNWVyZVhRbkRxWXZweHBLMVgzTFJ2am9DaVF1N1FrQzJvcjNtVTlQeXZ2a2o1aWJIbmdlbTNZd2JxVUVQcGNnZWRkbE04L0tmRWN4eHJtbm5KaGZPNm80NkZZeWJZMy9KcjFtQXcya3hqT3NFdFFUNjZVZnBMUzQ1emFzZHo3UUZsdlVRZ0hUcWlIS2ZWR2lxMUQxVVBmSnhNN1VYdy9LamlmWUdheGhoYUpjMVNTNzllaWw5SGd3VXNidXZnazBzbk95OU1vWDNHbFpzQWMwcFl3alZGZU1ha1pnSkNtakEwVUVFVFc3YnBoRjFtZGJWdWttZEgrR1Jlc05iQkMvQTNnUTVuMDhSNHE4VWtHQzNpRlMyV0p6emZCTGwzVkxtRVg5RUMwSG5CbVBLV3lFNGQ5WE1uU2ErYS9tcVRqdXFnNjQzU09zMmVTNDI3b0ZFRitNTHFsbDdpcDBiSC9pbHk2eGVKS2d3dVk1b1M2d3dtRFY3VWxFb0pPRHExdmZmVGU0YTMyaEFwaTRGQ05wLzlMSW4yZytGdjZFVmY1T1NrQmkxYVhDdHVXZDFQTUZPZldsTUp6SGtxTjZZUzl0ZzNJbTFqMlFCcDVRU3h0YVFvYiIsIm1hYyI6ImFhMTViYTQ2N2E0YTMzZWUxMzQ5NDc1ZGUzNGIwYjViYmQzMjM5ZDNiM2MyZmZmOGJhZGQ0ZDU4MDkzNDA5YzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+