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Общество

Житель Калужской области отсудил деньги у регионального Минздрава за отсутствие льготных лекарств

Дарья Джуманова
20.05, 11:44
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Мужчина из Людиновского района вынужден был покупать жизненно важные препараты за свой счет.  Об этом рассказали в прокуратуре региона во вторник, 20 мая.

Он инвалид II группы и перенес трансплантацию почки. В декабре 2024 года ему выписали льготные рецепты, но в аптеке лекарств не оказалось. Чтобы не прерывать лечение, он вынужден был покупать их самостоятельно.

Теперь министерство здравоохранения Калужской области обязано компенсировать пациенту более 20 тысяч рублей, потраченных на медикаменты. 

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