Житель Калужской области отсудил деньги у регионального Минздрава за отсутствие льготных лекарств

Мужчина из Людиновского района вынужден был покупать жизненно важные препараты за свой счет. Об этом рассказали в прокуратуре региона во вторник, 20 мая.

Он инвалид II группы и перенес трансплантацию почки. В декабре 2024 года ему выписали льготные рецепты, но в аптеке лекарств не оказалось. Чтобы не прерывать лечение, он вынужден был покупать их самостоятельно.

Теперь министерство здравоохранения Калужской области обязано компенсировать пациенту более 20 тысяч рублей, потраченных на медикаменты.