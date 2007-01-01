В Калужской области назвали сроки строительства наземного метро из Москвы
В воскресенье, 19 мая, калужанин задал вопрос в комментариях под постом губернатора в социальной сети.
- Когда метро (МЦД) до Калуги запустят? – написал мужчина.
- Здравствуйте. Московский центральный диаметр планируется реализовать к 2030 году, - сообщили в минтрансе.
Впервые о планах построить МЦД до Калуги заговорили осенью 2024 года. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работы начнутся в 2025 году и займут три-четыре года.