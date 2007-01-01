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Общество

В Калужской области назвали сроки строительства наземного метро из Москвы

Дарья Джуманова
20.05, 11:11
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В воскресенье, 19 мая, калужанин задал вопрос в комментариях под постом губернатора в социальной сети.

- Когда метро (МЦД) до Калуги запустят? – написал мужчина.

- Здравствуйте. Московский центральный диаметр планируется реализовать к 2030 году, - сообщили в минтрансе.

Впервые о планах построить МЦД до Калуги заговорили осенью 2024 года. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работы начнутся в 2025 году и займут три-четыре года.

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