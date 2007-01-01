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Общество

В Калуге разрушается здание больницы на улице Никитина

Дарья Джуманова
20.05, 10:52
1 954
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В понедельник, 19 мая, местный житель через соцсети задал администрации города вопрос о сроках ремонта здания Городской больницы №5, поликлиническое отделение имени Красного Креста.

В своем комментарии под постом главы региона он приложил фотографии, на которых видны серьезные повреждения фасада.

- Здравствуйте. Сейчас завершаются юридические процедуры по выделению денежных средств на ремонт. Когда деньги поступят в больницу, будет объявлен аукцион на поиск подрядчика для ремонта этого здания, - сообщили в областном Минздраве.

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