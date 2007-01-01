Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Мигрантов отправят на родину: партия «Новые люди» предлагает ввести полный цифровой контроль
Новость дня Общество

Мигрантов отправят на родину: партия «Новые люди» предлагает ввести полный цифровой контроль

Что такое система «Мигрант ID» и как она поможет бороться с нелегалами в Калужской области.
Дмитрий Ивьев
20.05, 10:43
1 504
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Гражданина России без ID сегодня не пустят даже на футбол. А вот иностранцу, чтобы въехать и работать в стране, достаточно простого паспорта. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев считает, что с такой практикой пора заканчивать. По его словам, 680 тысяч нелегальных мигрантов, которые непонятно где живут и чем занимаются, — закономерный итог отсутствия системного контроля.

Для решения проблемы партия предлагает ввести «Мигрант ID» — цифровой паспорт, который станет обязательным для всех иностранных граждан, приезжающих в Россию учиться или работать. Идею уже представили Президенту России Владимиру Путину и Председателю Правительства Михаилу Мишустину.

«Мы должны знать о человеке всё ещё до того, как он въехал в Россию. Что умеет, где будет работать, где жить. Если такой работник стране нужен — создаётся цифровой профиль», — поясняет Нечаев.

Система обеспечит контроль за мигрантом ещё до въезда в страну. Сначала — онлайн-заявка. В ней иностранец указывает своё образование, квалификацию, прикладывает справки о здоровье и несудимости, сообщает предполагаемого работодателя и адрес проживания. Информация проверяется, после чего выдаётся QR-код на въезд. Процедура платная: за оформление заявки предлагается установить пошлину в размере 5 тысяч рублей.

На границе — обязательная биометрия и тест на знание русского языка. После прибытия — неделя, чтобы внести в систему данные о банковском счёте, реальном жилье и официальном месте работы. Все действия фиксируются.

«Перестал платить за аренду — проверка. Устроился не на заявленное место работы — депортация. Не внёс данные — депортация. Всё прозрачно и без посредников», — подчёркивает лидер партии.

 «Мигрант ID» решит не только вопрос с безопасностью, но и с вывезенными из страны миллиардами. Сейчас, по словам Нечаева, часто бывает так: официальная зарплата мигранта — 60 тысяч рублей, а домой он отправляет 150. Это прямой удар по российской экономике.

«Мы предлагаем поднять стоимость патентов в полтора раза. Это принесёт в бюджет 75 миллиардов рублей — и именно они пойдут на внедрение системы «Мигрант ID». Государство не должно субсидировать хаос», — заявил он.

По мнению партии, цифровой контроль — не самоцель, а первый шаг к реальной миграционной реформе. Важна не просто замена бумажек на QR-код, а создание полноценной системы, где государство видит каждый шаг: где мигрант живёт, кем работает, куда переводит деньги.

Кроме «Мигрант ID», партия предлагает и другие меры по наведению порядка в миграционной сфере. Во-первых, создание добровольных отрядов из числа экс-бойцов СВО для патрулирования и охраны порядка в регионах с высоким миграционным напряжением — такие группы могут стать дополнительным звеном в обеспечении безопасности на местах.

Во-вторых, партия предлагает сократить количество трудовых мигрантов вдвое за пять лет за счёт модернизации экономики и замещения ручного труда технологиями.

И, наконец, «Новые люди» настаивают на запрете создания мигрантских гетто и этнических анклавов: компактное проживание выходцев из одной страны, по мнению партии, ведёт к вытеснению местных жителей, росту преступности и формированию параллельных сообществ.

Лента настроения
12 оценили
67%
0%
33%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlQ4Sjd4VTdyd3lsNHg4N0dzTkF2Zmc9PSIsInZhbHVlIjoiazJINUZoQktwODFKalYwalU0V3NNckZOdEtKMTlQMGZQbk14TVlaaGFKazRseEg4MHMxTDlsYS92eVVqVU9nQmNuM1p0UEVDeVo1MEJGM2tSUHkzdUVqSFFJTFVPSi96Mm04TVRQekthWnZpQ29wNWhQaVhncHZhU3VMRHV0eVVpVE1pVmgxNy9VZUFZV1M1SzE1Ri9ZNHlzdC9vOWwwRDJkYlg3RGRDaE84TWE5YUxSa1JrdXdjSzFrUk9UZHZFanJlZnJMaWpGUUhOZTJaTUFpQ1poUXVSeGVWTVZ2eHZ2RWJ3bHNqc05mcVoxeUQzTEF2RE8yekJwT3hFK21yNmJwUEhzSkRadUVMNHRVRHRvbVVUd29vbU1TZ2o1SjZWcGx4dGtRSHJmSkg2RmdoZHBOYzA1RjVuQWNUSGdaQm53dDNFa0FDY21KWTNZek03UjExakNaRWs1VjRIOGFTajJsdUtIc1ExOU5qcnBvM1N4YktLUlFPbG1mK2JoUXo3dGQveG14dmRjOE5aNFIzK2NVQ1dqYTlpMkYvK2ptTFUycFI3MFFxdEZDdHpYMTVGRWhNL2tuWXM4d1JMdHNsbyIsIm1hYyI6ImFlMDJmNjNjNTQxZjE2NTFjNTQzODFlZWI0ZjVjOGM1OGJmNDgwMGQ3NDc1NjJiZjdhOGMxY2E5NWM2ZmVlZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNmb2IvSXh5Nlc1cklTV0t3ZHVMVEE9PSIsInZhbHVlIjoieVR2STdXcGNqN0pmTEViKzM4eC93N2FoL1NFcGxZdTVWVmtVdFo4RTZoVXRGMVNiZ042MWkydGozaSt1REtBa1YwTXNWVldzVkpzUjdiaTVOcGUzLzhycTRIZnV3RXdmZzhZL2RmSGFQbDJSMU1DSkRiNkR1ZVU3ejFPN3BqaUV1MnkrM3A5d2ZDUVVJLy82d3FqUnZvNklsYjN6dkk0NytqWWxQMlRBZFI1OTVacUN3V2ZzTnN2NnpReU5DWENiTjhZc2s3VDE3Ky8vWm50aWpoeVR3L0pndWV4NUsxMng2cm9VbERod0EvOVJ3dldmRzI3OFhvNzFSdnNmWTJZNDNVbEZ6SnIyKzRGazRPNi9SbTFNNHhwMnhBTkdYbVFkTDl5eElkOFFkRFBaZ0VjbHFNc1dFL3dUV1o1czg5dTFjTS9uaU1DOWRBTCtwa212WUh6RGpJV1p0NU4xYzc3OXo0Q1p2VUhsSGtnNnZrTHdVV1dCN2lWb05VamVvK2FoeUxzTWZpMzJkWHJlUTV1dnZFa3AzREgyRXJRVEh3TDVKZFJZSHlKYXB3K0ZaRjF6QTFpNXRoUUxKZ0h4QUxHNkxZNlF0dFdKTFpKM0tTbHBBd1d6eEtJbFNFWngzamxGSTBtcGJpSVExQzdJWXZ6bW53c1ZSSjlVV2ltZVY3MFQyWE5UZGRNN29YTnN1SFVRc01TRzRlUzVaWWhzelpiQU5pUFp2WUp3UVZncUR2eUVQY3dvWTd4L0FNOW4wK25mVmZqSEM4RFZMcGM0LzQ3OTR1Ymxub0JsaWZBUTFrbkt1c012aU16V3dnQWdYU2c2dmRDUDNiMEYrL3Q5b1JZUSIsIm1hYyI6ImJkOWNkN2FjNTBhYWY0ZTJiOWQ2ZTIzODc3MTI3ZGI1MjUyNGExYWYwZWFiOGU3MTA3NzE0ODA5NjQ4ZDJlNzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+