Подрядчик против природы: кто победит в битве за дорогу на Грабцевском шоссе в Калуге

Жители дома №68 на Грабцевском шоссе недовольны ремонтом двора. Асфальт уложили прямо на воду, а бордюр, по их словам, так и не установили.

В воскресенье, 18 мая, одна из местных жительниц Светлана в комментариях под постом губернатора задала вопросы о качестве работ.

- Скажите, пожалуйста, разве сначала не устанавливают бордюр, а потом кладут асфальт? - возмущается женщина. - Такой ужасной работы я ещё не видела. Несколько дождей, и асфальта нет. Кто отвечает за это?

Также она прислала фото въезда во двор, где новый асфальт положили прямо в лужу.

- А это въезд во двор на Грабцевском шоссе, 68. Зачем устранять протечку воды? Положим асфальт прямо в воду! - пишет Светлана.

- Здравствуйте. Как мы ранее писали, работы проводил подрядчик. Конечный результат не принят. Если подрядчик не исправит недочёты, то работы оплачиваться не будут, и сетевая организация сама доделает этот участок. Ситуация с подрядчиком разрешится до 30 июня. О результатах напишем. Приносим извинения за неудобства, - прокомментировали в горуправе.