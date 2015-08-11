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Новость дня Общество

DOGMA предлагает новую ипотечную программу со ставкой 3,5%

20.05, 12:55
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Федеральная компания DOGМA запустила новую программу для покупки квартиры в жилом квартале «Космопарк» с рекордно низкой ставкой 3,5%. Это один из самых выгодных вариантов покупки просторного жилья для семей с детьми, благодаря комфортным ежемесячным платежам.

Согласно условиям программы, первоначальный взнос составит от 20,1% от стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита – 30 лет, а сумма ипотечного займа до 6 млн рублей. Это означает, что в квартале «Космопарк» можно приобрести просторную квартиру.

К примеру, при покупке двухкомнатной квартиры площадью 55,8 кв. м по ипотечной программе со ставкой 3,5%, потребуется первоначальный взнос в размере 1,41 млн рублей. При оформлении кредита на 30 лет ежемесячный платеж составит 25 249 рублей.

Процентная ставка 3,5% фиксируется на весь срок кредитования. Ипотека предоставляется семьям с ребенком, не достигшим возврата 7 лет на дату заключения договора, либо ребенком-инвалидом до 18 лет.

Жилой квартал «Космопарк» возводится в Ленинском округе на левом берегу Оки, недалеко от центра города. В пешей доступности от проекта расположена вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни: школа, детский сад поликлиника, магазины, торговые центры, кафе, поликлиники. В зеленых и закрытых от машин дворах жилого квартала обустроят детские площадки, зоны для спорта и отдыха, а собственный бульвар «Космопарка» станет любимым местом для семейных прогулок.

В проекте представлен широкий выбор планировочных решений - от компактных студий до трехкомнатных квартир площадью от 23,6 до 77,6 квадратных метров. Приобрести недвижимость можно с готовой дизайнерской отделкой «под ключ» и сразу после выдачи ключей въехать в свою новую квартиру.

 

Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „Д-ФИНАНС“». Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Сумма кредита от 300000 руб. до 6000000 руб. включительно. Диапазон значений полной стоимости ипотечного кредита от 6,302% до 24,633% годовых. Процентная ставка по кредиту 3,5%. При получении ипотечного кредита заемщик может нести дополнительные расходы по страхованию рисков, в том числе жизни, здоровья, нотариальному заверению документов, оценке имущества, передаваемого в залог.

Услуги кредитования оказывает Банк-ПАО Сбербанк. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1481 от 11.08.2015 г. Предложение действительно с 01.05.2025 г. по 30.06.2025 г. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ. Изучите все условия кредита (займа) на сайте

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