Калужане просят построить дорогу к Шопинскому кладбищу

Кладбище в Шопино уже несколько лет остается главным местом захоронения для жителей Калуги.

Однако проселочная дорога к некрополю напоминает полосу препятствий: грязь, пыль, отсутствие тротуаров и большегрузы, проезжающие прямо по обочине, заставляют людей рисковать жизнью, чтобы возложить цветы на могилы близких.

В понедельник, 19 мая, под постом губернатора местные жители снова подняли вопрос о строительстве дороги.

- Добрый день, обращаюсь уже не в первый раз по поводу дороги на Шопинское кладбище, однажды даже получила ответ, что строительство дороги запланировано на 2025 год. Почти полгода прошло, никаких признаков строительства дороги нет, люди, посещающие могилы близких так и продолжают выпрыгивать из-под колес большегрузных машин и задыхаются в пыли от них. Нет даже элементарных пешеходных тротуаров по бокам дороги (проселочной), сплошная грязь, а когда сухо - то страшная пыль! – пишет Людмила.

- Здравствуйте, дорога до кладбища включена в перечень объектов, требующих строительства. Но точных сроков реализации пока не назовем, так как ищем средства на эти мероприятия, - сообщили в горуправе.