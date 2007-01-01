В Калуге жалуются на работу почтового отделения №30

В понедельник, 19 мая, местные жители начали оставлять комментарии к публикации городского головы Дмитрия Денисова в социальных сетях.

Основная претензия — отсутствие доставки квитанций за ЖКУ, из-за чего жителям приходится лично забирать документы.

- В нарушение закона о персональных данных почтовое отделения выдаёт одному человеку квитанции на целый дом при этом не проверяя его полномочия и отношения в конкретному дому что является не безопасным. и почему кто-то должен выполнять работу почтальона. Кроме того, не приносятся уведомления на получение почтовых отправлений, в апреле не работало по понедельникам. Внутри почтового отделения грязь. Прошу оказать содействия в нормализации рабочего процесса на почтовом отделении 30 города Калуги. Благодарю, - пишет Алла.

- Жильцы дома по ул. Труда 30 обращаются с просьбой помочь в решении вопроса доставки квитанций за коммунальные услуги в почтовые ящики, так как в наше доме проживают и пенсионеры, которые не в состоянии ходить на приличное расстояние в почтовое отделение 30, как они предлагают всему району, и выстаивать в очередях да и работающим жильцам тоже это доставляет неудобства, - сообщает Наталья.

- Здравствуйте. Очень жаль, что вы столкнулись с такой ситуацией. Мы уже сделали запрос в Почту России. Вернемся с ответом, как только появятся новости, - отреагировали в министерстве цифрового развития Калужской области.