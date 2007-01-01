Опасная дорога в школу: калужане бьют тревогу из-за проводов и кустов на Карачевской
Во вторник, 20 мая, в наш телеграм-канал через чат-бот обратной связи @live_kp40_bot пришло сообщение от читателя.
- Доброе утро. На ул. Карачевской д.№3 есть лестница, по которой дети ходят в школу каждый день. Когда были сильные ветра, видимо оторвался провод со столба и теперь висит очень низко, почти над головами. Это очень опасно. И ещё, на фото видно, какие заросли там. Когда выходишь с лестницы на проезжую часть, ничего не видно. Прошу опилить кустарники, так как это очень опасно.