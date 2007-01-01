Калужане просят подрезать деревья и покрасить лавочки на Театральной

В субботу, 17 мая, местная жительница оставила комментарий к публикации городского головы Дмитрия Денисова в социальных сетях.

- Когда на ул. Театральной наведут порядок. Я не про глобальные изменения и реконструкцию. У клёнов нужно сформировать крону, покрасить лавочки. Для этого же не нужно заключать контракты, - пишет Надежда.

Кроме того, она рассказала о проблемах на набережной Оки:

- Вчера гуляли по набережной, облицовка лестничных пролетов разрушена, земля сползла со склонов и обнажила пластиковые каркасы. Что город планирует делать для приведения территории в порядок?

- Здравствуйте. Это клён Глобозум, имеет свои особенности, и его формировка и обрезка немного отличается от стандартных сроков, за исключением санитарной. Обрезку сможем провести только в июне, когда первая волна роста закончится. Лавочки там покрасим в следующем месяце. А что касается набережной, то на этой неделе специалисты проведут осмотр. Об итогах обязательно расскажем, - прокомментировали в управлении городского хозяйства.