В Калуге жители улицы Непокорённых Ленинградцев жалуются на вечный мусорный кошмар у своих домов

О проблеме сообщила местная жительница в комментариях под публикацией губернатора в понедельник, 19 мая.

- Каждую неделю одно и тоже ул. Непокорённых Ленинградцев в районе ж. д 32, 32А и т.д.! Опять контейнеры вывезли, а что возле твориться это ужас, весь мусор разбросан на съезде, бутылки побитые, стекла валяются!!!!! Если в ближайшее время не решиться, вопрос с площадкой под мусорные контейнеры, убирайте их со съезда и делайте площадку стационарную между двумя съездами, то будут ежедневные жалобы на сайт президента с приложением всех фото на бездействие местных органов власти самоуправления, - написала Вера.

- Здравствуйте. Планируем провести уборку около контейнеров, но по срокам, к сожалению, пока подсказать не сможем, так как объём работы очень большой. В этом году организация контейнерной площадки не запланирована. Обязательно рассмотрим такую возможность в последующие годы, - прокомментировали ситуацию в горуправе.