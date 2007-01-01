Деревня Курыничи в Козельском районе осталась без уличного освещения

Местная жительница поделилась проблемой в комментариях под постом губернатора Владислава Шапши в социальных сетях в понедельник, 19 мая.

- Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, когда будет доделана дорога д. Курыничи (Козельский р - он) и сделано освещение по деревне. Обращались в марте по этим вопросам, - пишет Алёна.

- Здравствуйте. К сожалению, до сих пор так и не удалось определить поставщика светильников, поэтому в мае их не установили. Делаем все возможное, чтобы как можно скорее восстановить освещение, но точные сроки пока подсказать не можем. В июне планируем грейдирование этого участка дороги с локальной подсыпкой щебнем, - сообщили в администрации района.