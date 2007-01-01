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Общество

Калужская прокуратура помогла инвалиду взыскать с Минздрава 77 тысяч рублей за лекарства

Дарья Джуманова
19.05, 15:17
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Ведомство провело проверку по жалобе местного жителя, страдающего онкологическим заболеванием. О ее результатах сообщили в понедельник, 19 мая.

Как оказалось, мужчина с I группой инвалидности имел право на бесплатный лекарственный препарат. Однако аптека не предоставила его вовремя.

В итоге ему пришлось купить лекарство за свой счет.

Суд обязал Министерству здравоохранения Калужской области возместить расходы на его покупку в размере более 77 тысяч рублей. 

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