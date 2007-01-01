В Калужской области прокуратура помогла работнику получить зарплату

В понедельник, 19 мая, ведомство сообщило о результатах проверки в Жуковском районе.

Выяснилось, что при увольнении сотрудника компания не выплатила ему зарплату вовремя. Кроме того, из его дохода удержали сумму, которая превышала допустимые 20% за ущерб.

Прокуратура вынесла работодателю представление. Нарушения устранили: работнику выплатили компенсацию за задержку зарплаты, а также вернули 11 тысяч рублей, которые были удержаны незаконно.