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Первый региональный управленческий бизнес-форум «ЭФФЕКТИВНЫЕ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ 2025»

5 июня 2025 года, 10:00-19:00 г. Калуга, ул. Автомобильная, 6, «Амбассадор Холл»
20.05, 14:45
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Впервые в регионе состоится форум, который объединит предпринимателей, лидеров мнений, представителей власти, финансовых структур и бизнес-ассоциаций для откровенного и масштабного разговора о будущем бизнеса.

На одной площадке — федеральные эксперты, визионеры, инвесторы и стратеги. Форум станет пространством, где рождаются смыслы, выстраиваются альянсы и формируются стратегии роста в новой экономической реальности 2025 года.

Организаторы форума:

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области». Официальный партнёр: бизнес-клуб «АВАНТИ».

Программа форума включает два тематических трека:

ТРЕК #1 — «Стратегия успеха: курс на сотрудничество»

10:00–11:30 — Пленарная сессия приглашены к участию губернатор Калужской области Владислав Шапша, руководство АО Экспоцентр и АНО ДПО МИМОП, бизнес-ассоциации и лидеры крупного бизнеса.

12:00–13:00 — Мастер-классы от экспертов Skillbox и Paper Planes Практики масштабирования, маркетинга и устойчивого роста.

13:00–14:00 — Панельная дискуссия «Бизнес-стратегии 2025» С участием hh.ru, ФОРА-БАНК, представителей власти и частных инвесторов.

14:30–16:00 — Кооперационная биржа контактов Возможность для предпринимателей из производственного сектора Калужской, Тульской и Московской областей завести новые партнёрства и договоренности.

ТРЕК #2 — Форум бизнес-клуба «АВАНТИ»

16:00–19:00 Тема: «Лучшие практики развития бизнеса в России — курс на эффективность и патриотизм»

В программе:

  • Рахман Янсуков (АВАНТИ)
  • Андрей Свинцов (ГД РФ)
  • Александр Шульгин (предприниматель, инвестор)
  • Темур Шакая (бренд «Лошадиная сила»)
  • Никита Филиппов (заслуженный юрист РФ) и другие

Форум — это не только содержательная дискуссия, но и:

  • нетворкинг
  • практические кейсы
  • реальные инструменты для роста бизнеса

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

Подробности и регистрация: foraforum.ru

Оргкомитет Форума: +7 (910) 590-11-53, +7 (4842) 41-06-05, cmp@tppkaluga.ru

Не упустите шанс присоединиться к крупнейшему деловому событию Центральной России в 2025 году. Форум, где стратегии обретают силу, а партнёрства – реальный смысл.

Реклама. 12+ Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1885 от 03.12.2014 г. Erid: 2VfnxweWMdr
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