ВТБ начал работать по расширенной госпрограмме «Семейный автомобиль»

ВТБ приступил к приему заявок по новым условиям государственной программы «Семейный автомобиль»*. С 16 мая во всех регионах страны многодетные заемщики могут купить новую легковую машину с дисконтом 10% от стоимости. Раньше льготные условия действовали для клиентов с одним и более детьми только в Дальневосточном федеральном округе.

Клиенты могут подать заявку на автокредит с господдержкой в салонах-партнерах ВТБ. Максимальный срок договора может достигать 8 лет. В ближайшее время оформить в банке обращения на новые льготы смогут ветераны боевых действий СВО.

«Сегодня, когда кредиты стали менее доступны, а цены на автомобили выросли, льготная программа – это реальная возможность для семей с детьми и других нуждающихся в поддержке клиентов купить машину на выгодных условиях. По нашим оценкам, расширение господдержки увеличит выдачи по ней примерно на 10%», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Он добавил, что в условиях высокой ключевой ставки основной спрос россиян, рассматривающих покупку авто, концентрируется именно на рынке новых транспортных средств. Например, в структуре выдач ВТБ доля сделок с новыми машинами сегодня составляет порядка 60%.

Значительное число договоров при покупке новых транспортных средств клиенты сейчас заключают на условиях господдержки. В ВТБ, например, доля сделок по госпрограмме выросла по сравнению с прошлым годом почти втрое. В дополнение к господдержке, на рынке новых авто работают субсидированные программы производителей, по которым предлагаются сниженные кредитные ставки – вплоть до 0,1% годовых. Это делает покупку новой машины для заемщиков более привлекательной по сравнению с подержанной.

Помимо запуска новых льгот, в госпрограмме автокредитования сохранены ранее действующие условия: базовая скидка по программе составляет 20% от стоимости машины (для жителей ДФО - 25%). Ею могут воспользоваться медицинские работники, работники сферы образования, участники СВО и члены их семей, клиенты с инвалидностью, а также семьи с детьми независимо от их количества, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО.

Под действие программы попадают машины с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2000 баллов за локализацию. В настоящее время под эти требования подходят автомобили брендов Lada, УАЗ, ГАЗ, а также кроссовер «Москвич 3». Также с господдержкой все категории заёмщиков могут купить электромобили и последовательные гибриды, произведённые на территории России, со скидкой 35% (но не более 925 тысяч рублей). В этом случае под действие программы сегодня попадают некоторые модели марок Evolute и Voyah, а также «Москвич 3е» и «Амберавто А5».

*Условия государственной программы автокредитования: - Скидка 10% от стоимости машины доступна во всех регионах РФ для клиентов, имеющих не менее 3-х несовершеннолетних детей (включая находящихся под опекой/попечительством). - Скидка 20% на автомобили с ДВС действует во всех регионах РФ (в Дальневосточном федеральном округе - 25%), 35%(но не более 925 000 рублей) – на электромобили. Дисконт могут получить: • работники медицинских организаций государственной системы здравоохранения. • работники государственных и муниципальных образовательных организаций. • граждане РФ, проходящие или проходившие военную службу по контракту или военную службу по призыву и принимающие/принимавшие участие в СВО. • супруги, дети или родители, проживающие совместно с гражданами РФ, проходящими или проходившими военную службу по контракту или военную службу по призыву и принимающие/принимавшие участие в СВО. • пенсионеры, ранее проходившие военную службу. • инвалиды, • имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей), в том числе находящегося под опекой или под попечительством и проживающие на территории Дальневосточного федерального округа. В год, предшествующий году заключения кредитного договора по госпрограмме, у заемщика должны отсутствовать заключенные иные кредитные договоры на приобретение автомобиля. Гражданин обязуется не заключать иных кредитных договоров на приобретение автомобиля в текущем году. Предложение не ограничивает возможности приобретения автомобилей в кредит на других условиях. Не является офертой. Условия действительны на 16.05.2025 и могут быть изменены Банком. Банк вправе отказать без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия на www.vtb.ru Банк ВТБ (ПАО) в разделе «Автокредиты» - «Госпрограмма». Информация по телефону Банка: 8-800-100-24-24 (звонок по России бесплатный).