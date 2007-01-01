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Общество

В калужской школе последний звонок пройдет без родителей

Дарья Джуманова
19.05, 12:27
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Об этом рассказал местный житель в социальных сетях под постом губернатора в пятницу, 16 мая.

- Скажите пожалуйста, как повлиять на руководство школы которое приняло решение провести последний звонок для детей с Запретом на Присутствие родителей!!! Девятый класс для многих это окончание школы, хотелось бы и родителям присутствовать в такой значимый день!! В министерстве образования сослались на обеспечение безопасности (не подкрепляя это ни постановлением ничем другим) после чего сообщили что ЭТО вообще вопрос директора школы и решение на его усмотрение!! – пишет Александр.

- Мы поговорили с директором 12-й школы. В этом году в школе 180 выпускников 9-х классов. К сожалению, актовый зал вмещает максимум 230 человек, а на улице в день "Последнего звонка" ожидается дождь. Коллеги постараются построить мероприятие таким образом, чтобы родители тоже смогли принять в нём участие, но ограничение на количество посетителей было и прошлом году, - сообщили в горуправе.

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