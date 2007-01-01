В Калужской области направят 300 миллионов на организацию детского отдыха

- Десять тысяч путевок, приобретённых за счёт областного бюджета, предоставим семьям бесплатно, - сообщил 19 мая губернатор Владислав Шапша.

Такую поддержку в регионе установили с 2020 года.

- В приоритете - обеспечение путевками детей участников СВО, ребятишек из семей в трудной жизненной ситуации, - заявил Шапша.

В этом году в области будут работать более 340 загородных, школьных лагерей и площадок. Организованным отдыхом планируют охватить более 80 тысяч детей.

- У нас отдохнут более 600 детей из подшефного Первомайска ЛНР, Белгородской и Курской областей, - также отметил губернатор.