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Общество

В Калужской области направят 300 миллионов на организацию детского отдыха

Дмитрий Ивьев
19.05, 11:58
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- Десять тысяч путевок, приобретённых за счёт областного бюджета, предоставим семьям бесплатно, - сообщил 19 мая губернатор Владислав Шапша.

Такую поддержку в регионе установили с 2020 года.

- В приоритете - обеспечение путевками детей участников СВО, ребятишек из семей в трудной жизненной ситуации, - заявил Шапша.

В этом году в области будут работать более 340 загородных, школьных лагерей и площадок. Организованным отдыхом планируют охватить более 80 тысяч детей.

- У нас отдохнут более 600 детей из подшефного Первомайска ЛНР, Белгородской и Курской областей, - также отметил губернатор.

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