В Калуге жители Карачево вынуждены ходить по проезжей части

В воскресенье, 18 мая, местная жительница пожаловалась на отсутствие тротуара. Она написала об этом в соцсетях, под постом городского головы Дмитрия Денисова.

- Карачево…900 метров до Силикатного! Почему люди идут по проезжей части дороги? – возмущается Татьяна.

- Здравствуйте. Там необходимо проектирование и строительство тротуара. Пока, к сожалению, средства на эти мероприятия бюджетом не предусмотрены. Будем рассматривать такую возможность в последующие годы, - сообщили в горуправе.