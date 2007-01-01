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Общество

В Калуге жители Карачево вынуждены ходить по проезжей части

Дарья Джуманова
19.05, 11:48
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В воскресенье, 18 мая, местная жительница пожаловалась на отсутствие тротуара. Она написала об этом в соцсетях, под постом городского головы Дмитрия Денисова.

- Карачево…900 метров до Силикатного! Почему люди идут по проезжей части дороги? – возмущается Татьяна.

- Здравствуйте. Там необходимо проектирование и строительство тротуара. Пока, к сожалению, средства на эти мероприятия бюджетом не предусмотрены. Будем рассматривать такую возможность в последующие годы, - сообщили в горуправе.

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