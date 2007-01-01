Калужский губернатор раскритиковал ситуацию с лагерем «Полет»

Владислав Шапша прокомментировал ситуацию на заседании правительства в понедельник, 19 мая.

- Меня совершенно не устраивает ситуация с лагерем «Полет», - подчеркнул он. - Спасибо «Ростеху» за готовность передать его региону. И мы давно должны были его выкупить. Но пока результата нет. Поручил минобру срочно исправить ситуацию.

По его словам, сейчас делается все, чтобы как можно больше детей отдохнули и поправили здоровье летом.

- При поддержке Совета Федерации построили 8 новых корпусов в «Витязе», «Искре» и «Ласточке» на 400 мест. Идет возрождение лагерей Андреевского куста, - отметил глава региона.