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Общество

Калужский губернатор раскритиковал ситуацию с лагерем «Полет»

Дмитрий Ивьев
19.05, 11:21
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Владислав Шапша прокомментировал ситуацию на заседании правительства в понедельник, 19 мая.

- Меня совершенно не устраивает ситуация с лагерем «Полет», - подчеркнул он. - Спасибо «Ростеху» за готовность передать его региону. И мы давно должны были его выкупить. Но пока результата нет. Поручил минобру срочно исправить ситуацию.

По его словам, сейчас делается все, чтобы как можно больше детей отдохнули и поправили здоровье летом.

- При поддержке Совета Федерации построили 8 новых корпусов в «Витязе», «Искре» и «Ласточке» на 400 мест. Идет возрождение лагерей Андреевского куста, - отметил глава региона.

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