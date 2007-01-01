В Калужской области жалуются на увеличение стоимости билетов на электрички

В пятницу, 16 мая, местный житель оставил комментарий под публикацией Владислава Шапши в социальных сетях.

- Обращаюсь к Вам в связи с резким увеличением стоимости проезда на железнодорожном направлении Калуга - Москва, которое произошло в последнее время. Цена билетов ( в основном касается абонементов) возросла почти в два раза, однако официальных разъяснений о причинах такого повышения ни на сайте РЖД, ни в региональных СМИ, ни на порталах органов власти обнаружить не удалось. Подобная ситуация вызывает серьезное беспокойство у жителей области, регулярно пользующихся этим маршрутом, - пишет Гарик.

По словам автора комментария, раньше абонемент до Ворсино стоил 8 тысяч рублей, а теперь — 15 120 рублей.

- Тариф за перевозку пассажиров ж/д транспортом пересматривается не чаще одного раза в год и с 1 января этого года установлен в размере 36,00 руб. за одну тарифную зону (10 пассажиро-километров). Пересмотр тарифа был обусловлен повышением общего уровня цен на товары и услуги, что сказалось на увеличении расходов перевозки пассажиров. Стоимость билетов Калуга - Москва в скорых пригородных поездах повышенной комфортности зависит от применяемого уровня коэффициента (максимально 2 к установленному тарифу) по конкретному маршруту и состоит из двух составляющих (стоимость проезда по Калужской и Московской областям), - объяснили в министерстве конкурентной политики региона.