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Общество

В Калуге просят отремонтировать улицу Чичерина

Дарья Джуманова
19.05, 10:06
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В четверг, 15 мая, местная жительница оставила комментарий к публикации городского головы Дмитрия Денисова в социальных сетях.

- Сделайте дорогу на ул. Чичерина с двух сторон аллеи. Ездить невозможно яма на яме, - пишет Наталья.

- Здравствуйте. На Чичерина необходим полноценный ремонт, но, к сожалению, средств на это пока нет, поэтому поддерживаем состояние дорожного полотна в рамках содержания. Уже устранили локальные дефекты на участке от ул.Пухова до кладбища, а участок от ул.Пухова до Комсомольской рощи - в плане на лето, - сообщили в горуправе.

 

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