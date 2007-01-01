В Калуге просят отремонтировать улицу Чичерина
В четверг, 15 мая, местная жительница оставила комментарий к публикации городского головы Дмитрия Денисова в социальных сетях.
- Сделайте дорогу на ул. Чичерина с двух сторон аллеи. Ездить невозможно яма на яме, - пишет Наталья.
- Здравствуйте. На Чичерина необходим полноценный ремонт, но, к сожалению, средств на это пока нет, поэтому поддерживаем состояние дорожного полотна в рамках содержания. Уже устранили локальные дефекты на участке от ул.Пухова до кладбища, а участок от ул.Пухова до Комсомольской рощи - в плане на лето, - сообщили в горуправе.