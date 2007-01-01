В Калуге просят благоустроить двор на улице Московской

В четверг, 15 мая, местный житель обратился к губернатору в социальных сетях.

- Уважаемый Владислав Валерьевич! Дайте, пожалуйста, сигнал соответствующим ведомствам для решения проблемы по благоустройству двора, находящегося внутри домов по адресу, Калуга, ул. Московская, номера домов 121, 123, 125. В прошлом году были произведены работы по замене коммуникаций теплосети, был перерыт весь двор и дорога, имеющая асфальтовое покрытие. На сегодняшний день дорога засыпана щебнем (кое-где щебень уже проваливается), зеленое покрытие двора не благоустроено (ямы, рытвины, оставленные от проезда строительной техники). Когда будут завершены работы по благоустройству данной территории после замены коммуникаций теплосети?? – сообщает Петр.

- Здравствуйте. Благоустройство территории после замены коммуникаций планируется выполнить до 30 июня, - прокомментировали в горуправе.