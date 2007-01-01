Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Серая цапля попала на видео в калужском лесу
Общество

Серая цапля попала на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
19.05, 08:54
0 412
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Запись 19 мая опубликовал заповедник «Калужские засеки».

В заповеднике и его ближайших окрестностях за всю историю изучения было отмечено четыре вида цапель: малая выпь, большая выпь, белая цапля и серая цапля.

Серая цапля – один из самых характерных видов аистообразных заповедника.

- Птица эта крупная: размах её широких крыльев немного не достигает двух метров, - рассказали 19 мая в «Калужских засеках». - Летящую цаплю, как и других представителей семейства, легко отличить от аиста и журавля сложенной в полете шеей. Оперение серой цапли – элегантное сочетание светло-серого, чёрного и белого. Особенно эффектны птицы весной, когда максимально развиты украшающие перья: чёрные на голове и белые на шее, а клюв из желтого превращается в оранжево-красный. Интересной особенностью цапель является наличие у них так называемых пудреток – особых перьев, которые, превращаясь в порошкообразные мелкодисперсные частицы, предохраняют оперение от намокания и склеивания слизью рыб.

Новости по тегу
животные
Лента настроения
6 оценили
83%
0%
17%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFJSGVvcWs4SnZHNnRMcEtVeVVSamc9PSIsInZhbHVlIjoielpXZW5qLzdXaktSaExidW9MYUZ3bzh5dzFXeVBFeTh5RnY4MnhIMUs1bURyYmJ1SG9haTNZTzByMFNEZDR5cmhtRS9pTGdGcnpIeUJrT1lZZmNabEhzY3Y1SGVybENzNTdqN0M1STFjdlVUdFVCdU9CaVFTSGlWRGZndm0vOCtRMHBxdEROWUZ3eW5pMitrcTFkUWRvR0N6cGZJQnpjWEZ2b1dvcG0vQVF6RmdoV1FQd0RZQXlSQlZrL0hTY0V2VFhGbE1SZU1ERXIrc3kxb2VqU1BUeFdWejV3VEpZUGtnbWhVeHJKWWRWRm5HZ1RPV05ZSDMrYkdRbnlmeDlpOHJuNi9QTU00SXVZNmtGLzQ3VHVVOGcwdnNXUi8xYU5lQjRMNjN1US94c1RNVmhRMXhOYjZyL1g2ODhHQnh6cHRjSWFORGVIZmNrc1FSUnRzMGlBL3ZpM0FNam9zMmpIaEsrZHEzQUZrMGpwSGdKYjBsZmtma3VjSEt1Q095bTFTZXMwOHV0aGlRY0RpOWdYOFpPMmlXaHV4QWttRW9WQUdiUG1DUS95TFptaWVoNUIxNHRSWk04MjdPRGgxSVoxciIsIm1hYyI6IjcxMDA1MWRhNDc0NjdmN2NjZDM2ZWVkMGM1ZWIwYzI5ZDNlOGM1ZTYzZTAyNTE0ZGRlNmU2NzI2ZDA4MjkwMWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFKLzhLbkhzZlVkcTByMElCTEhmRUE9PSIsInZhbHVlIjoiOXZJejdpOURFVkQwRExTZ2NLOGZXNjNGTWR4YllxUW56RDB1V1BlM2NSME9rSGMyZzh4cjZLZ2hXNGZBTE11UDNUck1lM0huOU91WDgwVGpiK2dVeTVGTXNhbTJrM3BwcXVRVlRzRFE2WjExT0IrcWNKeTRBN2x4MGtaQm05VzRxampzbGZrQzZhUzJST0RSbFBtdlBqTEM5ek1qcFNNQjFjQ3BHZFB1NWdKdVhsMWVseUhkQS93SDNMOENENmV4VFUyNncxMWJsd0NLZmxIallHWnNnNGxxTEJYQlprUVgxK2QzR0c2cmcvVlhpUndYaVpjM2NmbXpKNFNaVEttQ1ZqYjgzaEoyRnRocG1lSDdrNDN0K1FEWFJLRGlCT053ZVI1YmV1RHdReWxOaGNhWmppVkczQ2ZjcVgyVFlPYjNGM0lqYk4vb0RRazdGalFzMWtmamorRTZadFllRmUzaGprTHl0MVB0TEljQjlpQkRjMHIxeVZTNVpTcTB1YjZhQTRlakR0Q2phVmZ1aHRoWWhzc1dzQXdFSWh1eFhQTnpMcHR6d1UxNkJnK0JZd1NpT2ZEeVV6aFdKTi95bXpVN1RGamhLT0JaQTFBeHdJeHViaTBQV0cwTTVvbUxQbUJWTS9aeU9nWHN4c1RqeXBkM1oxejJBeUhYNG5HYTRJaGNpMjRuQUpBRUJHM0lYcFV0WnVIMmdjY2ZXSGlpZ3FGMEtYeS80SEY5QS94cVl3Y3drVFJUc2tQNWZhVGk4S25PYTYxbFZjMTdON1U4OEh1aW9Id2h2ZGgyd3dNVGRvQjlVVnVHRTlhalFRdngvd3VKMnV5c0R6Qk9MVHVvOEJTeiIsIm1hYyI6IjBlYmM5ODBjNTQxMDdhYTEyYmM0OGYwNzllMDNmYzdkMGIxZjU4NDNhMzQ4NWQwZDZkYTFmY2NhMzAyYWQ0MWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+