Серая цапля попала на видео в калужском лесу

Запись 19 мая опубликовал заповедник «Калужские засеки».

В заповеднике и его ближайших окрестностях за всю историю изучения было отмечено четыре вида цапель: малая выпь, большая выпь, белая цапля и серая цапля.

Серая цапля – один из самых характерных видов аистообразных заповедника.

- Птица эта крупная: размах её широких крыльев немного не достигает двух метров, - рассказали 19 мая в «Калужских засеках». - Летящую цаплю, как и других представителей семейства, легко отличить от аиста и журавля сложенной в полете шеей. Оперение серой цапли – элегантное сочетание светло-серого, чёрного и белого. Особенно эффектны птицы весной, когда максимально развиты украшающие перья: чёрные на голове и белые на шее, а клюв из желтого превращается в оранжево-красный. Интересной особенностью цапель является наличие у них так называемых пудреток – особых перьев, которые, превращаясь в порошкообразные мелкодисперсные частицы, предохраняют оперение от намокания и склеивания слизью рыб.