Бастрыкин взял на контроль дело о травле школьницы в Малоярославце

СК России начал проверку после жалобы на издевательства над 10-летней девочкой в Малоярославце.

По данным заявителей, на протяжении нескольких месяцев школьница подвергается издевательствам со стороны одноклассников. В мае девочку столкнули с лестницы — у неё травма головы.

Несмотря на попытки родителей добиться справедливости, проблема остаётся нерешённой. Теперь дело проверит Следственный комитет. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калужской области Константину Василевичу отчитаться о результатах.