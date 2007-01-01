Калужские огнеборцы прошли испытания на профпригодность в усложнённых условиях

ГУ МЧС России по Калужской области 18 мая сообщило о прошедших ежегодных соревнованиях «Лучшее звено ГДЗС» среди подразделений пожарной охраны.

фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

Мероприятие состоялось на базе 2-й пожарно-спасательной части, где участникам предстояло пройти испытания в новом усложнённом формате, максимально приближенном к реальным ЧС.

Программа включала четыре сложнейших этапа: маневрирование на спецтехнике с эвакуацией трёх «пострадавших», подъём по автолестнице с тушением условного возгорания, поиск коллеги в задымлённом лабиринте и преодоление специальной полосы препятствий на время.

По итогам соревнований победу одержала команда 3-й пожарной части 1-го отряда, которая представит область на состязаниях ЦФО. Второе место заняли сотрудники СПСЧ, третье — бойцы 40-й пожарной части 2-го отряда.