Глава Федерации зимнего плавания Калужской области бьёт тревогу из-за загрязнения Сероводородных озёр

Валерий Астахов, возглавляющий РОФСО «Федерация зимнего плавания Калужской области», в своём аккаунте, 18 мая, описал плачевное состояние Сероводородных озёр вблизи Калуги.

фото: Валерий Астахов

По его словам, водоёмы, которые раньше были идеальным местом для тренировок и соревнований по зимнему плаванию, теперь напоминают болото.

26 апреля моржи из Калуги, Обнинска и Юхнова провели масштабный субботник, вручную очищая заросшие водорослями сероводородные озёра, и за 2,5 часа убрали четверть водоёма, используя самодельные приспособления и собственные силы, но без спецтехники работа оказалась крайне тяжёлой.

Раньше температура воды даже летом не поднималась выше 9–12 градусов, что делало озёра уникальной площадкой для любителей экстремального плавания. Теперь из-за сильного зарастания водорослями и заиливания проводить здесь мероприятия невозможно. Впервые за три года Федерации пришлось отменить запланированные соревнования.

Валерий Астахов отмечает, что власти и местные жители остаются равнодушными к судьбе этого природного объекта, хотя он имеет большое значение для региона. Для наглядности он продемонстрировал фотографии, показывающие, как изменились озёра за последние два года.