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Калуга встречает новых жителей: за неделю родились 80 малышей

В Калуге с 12 по 17 мая 2025 года появились на свет 80 новорождённых - 42 девочки и 38 мальчиков. Особую радость доставило рождение одной двойни.
Ольга Володина
18.05, 11:09
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Сотрудники городского ЗАГСа сердечно поздравляют всех родителей и желают их детям крепкого здоровья, счастливого детства и много радостных моментов.

Параллельно с радостными событиями рождения, в эти же дни 17 пар решили официально оформить свои отношения. Молодожёнам от всей души желают крепкого семейного союза, взаимопонимания и долгих лет счастливой совместной жизни.

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