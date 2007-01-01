Калуга встречает новых жителей: за неделю родились 80 малышей
В Калуге с 12 по 17 мая 2025 года появились на свет 80 новорождённых - 42 девочки и 38 мальчиков. Особую радость доставило рождение одной двойни.
Сотрудники городского ЗАГСа сердечно поздравляют всех родителей и желают их детям крепкого здоровья, счастливого детства и много радостных моментов.
Параллельно с радостными событиями рождения, в эти же дни 17 пар решили официально оформить свои отношения. Молодожёнам от всей души желают крепкого семейного союза, взаимопонимания и долгих лет счастливой совместной жизни.