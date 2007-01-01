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Житель Калуги возмущён качеством ремонта дворовых проездов на улице Ленина

Александр, житель Калуги, обратился в редакцию с жалобой на некачественный ремонт асфальта во дворах по улице Ленина. Несмотря на замену покрытия весной 2025 года, проблема с лужами осталась. Даже небольшой дождь 17 мая вновь превратил заезды дворы в «мини-озёра».
Ольга Володина
18.05, 08:23
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Мужчина отмечает, что жители годами жаловались на подтопления, но подрядчик не устранил неровности, из-за которых скапливается вода. Через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» Александр потребовал от властей объяснений: почему работы проведены некачественно и будут ли их переделывать?

Особое возмущение вызывает ситуация у домов № 58, 41 и 43 — там вода стоит даже после укладки нового асфальта. Житель подозревает нецелевое использование бюджетных средств и надеется, что публичность заставит чиновников реагировать.

 

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