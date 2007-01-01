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Гроза надвигается на Калужскую область

Дмитрий Ивьев
17.05, 14:45
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Ухудшение погоды возможно вечером в субботу, 17 мая.

Предупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС.

При грозе порывы ветра усилятся до 15 м/с.

Калужан просят быть аккуратными при нахождении на улице.

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