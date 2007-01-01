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Общество

Владислав Шапша рассказал о региональном этапе игры «Зарница 2.0»

Дмитрий Ивьев
16.05, 14:30
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В нем участвует 57 команд, тогда как в прошлом году была 41.

- Сейчас соревнуются подростки 14-17 лет. На завершающем этапе - студенты СПО, - отметил 16 мая губернатор Калужской области. - Несколько дней в условиях палаточного лагеря, сложные состязания: тактическая медицина, огневая и строевая подготовка, конкурс операторов БПЛА. Но ребят это не пугает. Хотят испытать себя, закалить характер.

Ранее среди школьников 11-13 лет победителем стала команда Сухиничского района, второе место - Малоярославецкий район, «бронза» - у Тарусского района.

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