Владислав Шапша рассказал о региональном этапе игры «Зарница 2.0»

В нем участвует 57 команд, тогда как в прошлом году была 41.

- Сейчас соревнуются подростки 14-17 лет. На завершающем этапе - студенты СПО, - отметил 16 мая губернатор Калужской области. - Несколько дней в условиях палаточного лагеря, сложные состязания: тактическая медицина, огневая и строевая подготовка, конкурс операторов БПЛА. Но ребят это не пугает. Хотят испытать себя, закалить характер.

Ранее среди школьников 11-13 лет победителем стала команда Сухиничского района, второе место - Малоярославецкий район, «бронза» - у Тарусского района.