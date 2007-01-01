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Общество

Жители Полотняного Завода возмущены состоянием дороги на улице Трудовой

Дарья Джуманова
16.05, 14:34
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В пятницу, 16 мая, местная жительница оставила комментарий к публикации губернатора в социальных сетях.

-В п. Полотняный Завод, по улице Трудовой отсутствует половина дорожного покрытия, большую часть заасфальтировали, а треть осталась в ужасном состоянии. Люки под которыми водопровод уже проваливаются, в том году провалилось колесо от машины. Администрация дает отписки, что нет бюджета и это культурное наследие, покрытие запрещено, но в таком случае как половину заасфальтировали? И раз это культурное наследие, не должно ли оно выглядеть культурно, ежедневно там гуляют туристы и видят это! - пишет Евгения.

-Здравствуйте. На этом участке  реконструкция  дороги  не планируется. В текущем году запланировано грейдирование с подсыпкой нового материала, - сообщили в администрации Дзержинского района.

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