В Калужской области стартовала программа «Проводники по родной земле»

В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» начал свою работу образовательный интенсив школы «Проводники по родной земле», сообщает 16 мая пресс-служба правительства региона.

Программа рассчитана на молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, стремящихся к развитию и новым открытиям в сфере экскурсионной деятельности. В ходе обучения участники программы примут участие во встречах с приглашёнными спикерами, совершат увлекательные краеведческие прогулки, познакомятся с Национальным парком «Угра» и пройдут по живописной Большой Калужской Тропе.

Торжественная церемония открытия школы прошла в ИКЦ, а символический первый звонок, ознаменовавший начало занятий, дала начальник Управления молодёжной политики региона Елена Валуева.

На первом уроке эксперт Межрегионального Союза экскурсоводов Ирина Пономаренко поделилась с будущими экскурсоводами профессиональными секретами и рассказала о ключевых компетенциях, необходимых современному экскурсоводу.